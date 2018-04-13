В Британии установили первые фандоматы

Об этом сообщает Climate Action Programme.

В прошлом месяце руководство Великобритании одобрило данный законопроект о введении депозитной системы, чтобы собирать отходы в государстве, что охотно поддержали британские предприниматели.

Фандоматы для сбора пустых бутылок установят в магазинах сети “Pret a Manger”. Директора торговых точек подчеркнули, что данная система поможет сократить количество отходов и очистить остров от мусора.

Известно, что Норвегия, к примеру, используя такую систему перерабатывает большинство пластиковых бутылок в стране. Так, в 2016 году в стране переделали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство Великобритании открыло постоянную базу Военно-морского флота в Бахрейне, которая для него является первой на Ближнем Востоке с 1971 года.