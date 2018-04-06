11:57 06.04.2018 | Общество | Новости
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Британия открыла первую постоянную базу Военно-морского флота

Правительство Великобритании открыло постоянную базу Военно-морского флота в Бахрейне, которая для нее является первой на Ближнем Востоке с 1971 года.

Британия открыла первую постоянную базу Военно-морского флота

Об этом сообщает издание Al-Arabiya.

Отмечается, что на такой базе одновременно сможет разместиться до 500 военнослужащих Военно-морского флота Британии, в том числе моряков, солдат и летчиков. Это первая британская база на восточной стороне Суэцкого канала с 1971 года.

Кроме того, флот будет обеспечивать безопасность поставок нефти и других грузов из Азии в Европу. Также в Бахрейне базируется Пятый флот США.

Добавим, что Великобритания начала строительство военной базы в Бахрейне в ноябре 2015 года. База расположена в порту Мина-Салман и создавалась для поддержки развертывания Королевского флота в Персидском заливе. Как заявляли британские чиновники, присутствие военного флота в Бахрейне будет гарантировать в будущем обеспечение защиты интересов Лондона на Ближнем Востоке. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из Греции перемещены семь тысяч военны вооруженных сил на острова Эгейского моря и на восток страны, где государство граничит с Турцией в связи с возникшей напряженностью в двустороннних отношениях.


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