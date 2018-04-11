В Львовской области корью заболели 18 человек

По состоянию на среду, 11 апреля, в селе Кожичи Яворовского района заболели 18 сотрудников предприятия "БадерУкраина". Как сообщает Львовский областной лабораторной центр, информация о вспышке кори поступила накануне во вторник.

При этом 13 человек госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы по месту жительства. Состояние госпитализированных средней тяжести, у пятерых больных, находящихся на амбулаторном лечении - легкое течение заболевания.

Также в центре сообщили, что специалисты Яворовского районного отдела проводят противоэпидемические мероприятия в очаге выявления заболевания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе сообщалось, что на корь в Украине за неделю, с 27 марта по 3 апреля 2018 года, заболели 699 человек.