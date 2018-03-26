В Полтавской области на два дня закроют проезд по трассе Н-31

Движение будет перекрыто на два дня - 13 и 14 апреля. Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", это связано с монтажом балок на путепроводе в селе Бутенки Кобелякского района.

При этом работы будут проводиться непосредственно над железнодорожными путями. В связи с этим движение всех поездов в этот период также будет прекращено, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичный стадион " Олимпийский" с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно будет закрыт для проведения любых мероприятий. Соответствующие решение связано с подготовкой к проведению финала Лиги чемпионов сезона 2017/18.