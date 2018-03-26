12:18 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100189581:Polishuk

В Полтавской области на два дня закроют проезд по трассе Н-31

В Полтавской области в середине апреля закроют для проезда автомобильного транспорта дорогу Р-31 Днепр-Решетиловка на 128 километре.

В Полтавской области на два дня закроют проезд по трассе Н-31

Движение будет перекрыто на два дня - 13 и 14 апреля. Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", это связано с монтажом балок на путепроводе в селе Бутенки Кобелякского района.

При этом работы будут проводиться непосредственно над железнодорожными путями. В связи с этим движение всех поездов в этот период также будет прекращено, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичный стадион " Олимпийский" с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно будет закрыт для проведения любых мероприятий. Соответствующие решение связано с подготовкой к проведению финала Лиги чемпионов сезона 2017/18.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинские запасы угля снизились в очередной раз Порошенко подписал документ о праздновании 73-й годовщины победы над нацизмом Полное восстановление дорог произойдет через 3-5 лет, - Гройсман Экс-игрок "Барселоны" стал первым международным послом ЧМ-2022
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив