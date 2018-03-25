Сегодня мир прощается с легендарной певицей Лиз Ассиа

Она родилась в 1924 году в коммуне Рупперсвиль на севере Швейцарии, была свидетелем Второй мировой войны, а накануне конфликта в 1940 решила начать свою сольную карьеру.

Лиз поразили весь мир в 1956 году, когда она исполнила композицию Refrain. Лиз Ассиа был ее псевдонимом, настоящее имя исполнительницы Роза Мина-Шерер.

Затем карьера Лиз пошла вверх - гастроли, корпоративы и частные выступления. Однако в 70-80 годах ее затмили более яркие исполнители из Швеции, Британии и Германии. В 2011 году вновь участвовала в национальном отборочном туре конкурса Евровидение, тогда ей удалось пройти до 8 места.

Как сообщалось в "УРА-Информ", букмекеры после обсуждения участников Евровидения-2018 предположительно отдали победу представительнице Эстонии, но теперь ситуация изменилась и претендентом на победу в конкурсе стала певица Нетта Барзилай из Израиля.