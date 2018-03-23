11:47 23.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Беспилотник США провел разведку на Донбассе и вблизи Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B пролетел в разведывательных целях Крыма и на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Беспилотник США провел разведку на Донбассе и вблизи Крыма

Отмечается, беспилотник ВВС США провел очередной длительный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Также он приближался на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Затем беспилотник восемь часов летал по линии от западной оконечности Крыма вдоль юго-западного и южного побережья. После чего следовал вдоль побережья Краснодарского края до Сочи и обратно.

Самолет приближался к крымскому побережью в районе Севастополя, Алупки и Сочи на расстояние около 40 км.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники Специальной мониторинговой миссии  ОБСЕ в Украине неподалеку от Луганска заметили танки и гаубицы российских боевиков. Сообщается, что наблюдатели зафиксировали шесть буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) и шесть танков (пять T-64 и один Т-72) возле населенного пункта Мирное, что в 28 км к юго-западу от Луганска.


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