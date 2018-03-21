В Минздраве обещают не делать роды платными

В Минздраве сообщили, что это предусмотрено законом "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

Как сообщается, роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после внедрения реформы. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг. Медицинская реформа не предусматривает введения оплаты за роды от рожениц.

В законе отмечается, что в рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, которые признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Государственного бюджета Украины необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием:

экстренной медицинской помощи;

первичной медицинской помощи;

вторичной (специализированной) медицинской помощи;

третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

паллиативной медицинской помощи;

медицинской реабилитации;

медицинской помощи детям до 16 лет;

медицинской помощи в связи с беременностью и родами".

По словам сотрудников министерства, медицинская реформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг, которые предоставляются украинцам. В частности, стационары или больницы с 2020 года начнут получать от государства оплату за предоставленные услуги конкретному пациенту.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вступает в силу приказ Министерства здравоохранения №157, который отменяет ряд форм первичной учетной документации, не будет и медицинских карт студентов.