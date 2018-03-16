Одесский Областной совет проигнорировал губернатора Степанова

Ранее конкурсная комиссия управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации выбрала директором Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, и его кандидатура была согласована постоянной комиссией по управлению имуществом общей собственности территориальных громад, но не прошла согласование комиссии по вопросам образования, науки, молодежной политики, спорта, культуры и туризма, в которой преобладают представители Оппозиционного блока. Тема приобрела общественный резонанс и широко обсуждалась в социальных сетях и местных СМИ. Под стенами областного совета прошел митинг против назначения художника.

Невыразительное выступления главы Одесской ОГА Максима Степанова в поддержку одесского художника никого не убедило и депутаты Одесского областного совета провалили голосование по кандидатуре. За проголосовало 28 депутатов, против 22, не голосовали 34. Комментируя это событие руководитель "Центра военно-политических исследований" Дмитрий Тымчук выразил обеспокоенность тем, что губернатор Степанов не контролирует ситуацию в регионе: "Глава Одесской ОГА должен оперативно вразумить этих граждан (депутатов оппоблока - ред.). Потому что возникает вопрос о том, насколько он контролирует ситуацию".

Источник: comments.ua