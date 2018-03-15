08:39 15.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МВД ввело новые правила экзаменов на водительские права – ФОТО

Сервисные центры МВД ввели чек-листы практического экзамена для получения водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

МВД ввело новые правила экзаменов на водительские права – ФОТО

Отмечается, что теперь всем будут выдаваться листы в которых будет перечень упражнений и типичных ошибок, часто допускаемых во время практического экзамена, и шкала оценивания. 

Соответствующий экзамен будет проходить в два этапа. Первая часть практики пройдет на площадке для обучения основам вождения, на втором этапе будущий водитель будет сдавать экзамен на определенном маршруте в условиях дорожного движения. 

К слову, чек-лист можно загрузить на сайте Главного сервисного центра МВД. Также в ближайшем будущем планируется фото- и видеофиксация практической части экзамена.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Высший совет правосудия не поддержал инициативу министра внутренних дел Арсена Авакова снять охрану с судов силами полиции. При этом в заявлении сказано, что Высший совет правосудия разделяет обеспокоенность главы МВД, однако категорически не воспринимает публичные заявления об отказе от исполнения государственной функции обеспечения охраны судов, размещенные на официальном сайте министерства.


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