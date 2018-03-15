Google будет блокировать рекламу, связанную с криптовалютой

Об этом сообщает издание ITbukva.com.

Как утверждают в корпорации, ограничения появятся в обновленной политике финансовых продуктов, в которой также запретят рекламу кошельков с криптовалютами и торговых советов.

Директор рекламы Google Скотт Спенсер заявил, такие меры будут задействованы в целях защиты потребителей сети.

Кстати, решение Google появилось после того, как Facebook недавно запретил рекламу финансовых продуктов и услуг, которые часто связаны с обманчивыми или вводящими в заблуждение рекламными практиками. К ним относятся бинарные опционы, ICO и все криптовалюты.

После обновления пользователи не будут видеть объявления, связанные с криптовалютами, в сервисах Google или на сайтах, где представлены объявления Google. Также компания будет блокировать всех нарушителей правил рекламы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", наиболее американская транснациональная публичная корпорация Google выпустила новый дудл в честь празднования 30-ой годовщины Дня числа пи. Увидеть дудл можно на главной странице поисковика.