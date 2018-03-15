08:59 15.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Google будет блокировать рекламу, связанную с криптовалютой

Компания Google с целью защиты своих пользователей от мошенников, начиная с июня запретит всю онлайн-рекламу, связанную с криптовалютой и первичное предложение монет.

Google будет блокировать рекламу, связанную с криптовалютой

Об этом сообщает издание ITbukva.com.

Как утверждают в корпорации, ограничения появятся в обновленной политике финансовых продуктов, в которой также запретят рекламу кошельков с криптовалютами и торговых советов.

Директор рекламы Google Скотт Спенсер заявил, такие меры будут задействованы в целях защиты потребителей сети.

Кстати, решение Google появилось после того, как Facebook недавно запретил рекламу финансовых продуктов и услуг, которые часто связаны с обманчивыми или вводящими в заблуждение рекламными практиками. К ним относятся бинарные опционы, ICO и все криптовалюты.

После обновления пользователи не будут видеть объявления, связанные с криптовалютами, в сервисах Google или на сайтах, где представлены объявления Google. Также компания будет блокировать всех нарушителей правил рекламы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", наиболее американская транснациональная публичная корпорация  Google выпустила новый дудл в честь празднования 30-ой годовщины Дня числа пи. Увидеть дудл можно на главной странице поисковика.


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