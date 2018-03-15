Бывшего российского шпиона могли отравить на автомобильной стоянке

На ручку автомобиля или через вентиляционный ход могло быть закачано нервнопаралитическое вещество военного класса жидкой или порошкообразной формы.

Как показывают камеры наблюдения, бордовая семейная машина Сергея Скрипаля 4 марта припарковалась в центре города. Спустя недолгий период времени после прибытия на стоянку в Солсбери, они оба потеряли сознание от нервнопаралитического вещества. По своим свойствам оно может быть активировано путем смешивания ингредиентов. Оба пострадавших пребывают в больнице в критическом состоянии.

Прокуратура Великобритании внимательно проводит изучение других транспортных средств, которые связаны с компанией, взявшей на буксир автомобиль Скрипаля.

Так, вчера, 14 марта, забрали с улицы эвакуатор, принадлежащий фирме Ashley Wood Recovery. В Скотлендл-Ярде также подтвердили исследовании ряда транспортных средств.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", США на заседании ООН обвинили Россию в отравлении Скрипаля.