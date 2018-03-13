Военная прокуратура открыла дело из-за пожара на "Широком лане"

Об этом в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Согласно его словам, возгорание произошло ночью во вторник в 03:35 на территории 233 учебного центра в Михайловке Николаевской области.

"Из-за неосторожного обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами в палаточном городке, где находились 15 военнослужащих, произошло возгорание палатки", - отметил он.

Так, вследствие чрезвычайного происшествия один воин погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести.

В связи с этим прокурор Николаевского гарнизона внес в Единый реестр досудебных расследований уголовное преступление (ч.3 ст.425 УК Украины "Небрежное отношение к военной службе").

Кроме того, следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаевской области на полигоне "Широкий лан" произошел пожар. Тут полностью сгорела палатка, в которой ночевали военные. В результате инцидента один военнослужащий погиб, семь получили ожоги различной степени.