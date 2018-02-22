В работе Facebook и Instagram произошел сбой - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса DownDetector.

Отмечается, что когда пользователь пытается зайти в Facebook, то в этот момент страница не загружается и возникает сообщение: "Простите, что-то пошло не так".

Также при попытке обновить Instagram появляются сообщение: "Не удалось обновить ленту". Личные сообщения в этих соцсетях не отправляются. Тем не менее у некоторых пользователей соцсети продолжают работать.

Кроме того, на сбой пожаловались пользователи в Twitter по всему миру. Например, с проблемами столкнулись в России, США, Испании и других странах.

Последний глобальный сбой в работе Facebook и Instagram произошелосенью 2017 г. Тогда на трудности пожаловались также пользователи по всему миру: из США, Южной Америки, Австралии, Японии, Европы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшняя социальная сеть Facebook запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалюты и проведения ICO.