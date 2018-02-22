В работе Facebook и Instagram произошел сбой - ФОТО

По состоянию на 22 февраля, в работе Facebook и Instagram произошли серьезные сбои. Сейчас эти соцсети не работают как в мобильной, так и в веб-версии.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса DownDetector.
Отмечается, что когда пользователь пытается зайти в Facebook, то в этот момент страница не загружается и возникает сообщение: "Простите, что-то пошло не так".
Также при попытке обновить Instagram появляются сообщение: "Не удалось обновить ленту". Личные сообщения в этих соцсетях не отправляются. Тем не менее у некоторых пользователей соцсети продолжают работать.
Кроме того, на сбой пожаловались пользователи в Twitter по всему миру. Например, с проблемами столкнулись в России, США, Испании и других странах.
Последний глобальный сбой в работе Facebook и Instagram произошелосенью 2017 г. Тогда на трудности пожаловались также пользователи по всему миру: из США, Южной Америки, Австралии, Японии, Европы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшняя социальная сеть Facebook запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалюты и проведения ICO.