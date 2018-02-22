14:10 22.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100187094:labazovych

В работе Facebook и Instagram произошел сбой - ФОТО

По состоянию на 22 февраля, в работе Facebook и Instagram произошли серьезные сбои. Сейчас эти соцсети не работают как в мобильной, так и в веб-версии.

В работе Facebook и Instagram произошел сбой - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса DownDetector.

Отмечается, что когда пользователь пытается зайти в Facebook, то в этот момент страница не загружается и возникает сообщение: "Простите, что-то пошло не так".

Также при попытке обновить Instagram появляются сообщение: "Не удалось обновить ленту". Личные сообщения в этих соцсетях не отправляются. Тем не менее у некоторых пользователей соцсети продолжают работать.

Кроме того, на сбой пожаловались пользователи в Twitter по всему миру. Например, с проблемами столкнулись в России, США, Испании и других странах.

Последний глобальный сбой в работе Facebook и Instagram произошелосенью 2017 г. Тогда на трудности пожаловались также пользователи по всему миру: из США, Южной Америки, Австралии, Японии, Европы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшняя социальная сеть Facebook запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалюты и проведения ICO.

Поделиться
Читайте также:
 
Киевсовет переименовал столичный Московский мост В Винницкой области на одном месте произошло три аварии, девять человек пострадали - ФОТО Парламент ждет Гонтареву с отчетом о ее работе,- Парубий В Черновцах два нелегала взламывали банкоматы - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив