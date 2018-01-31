12:56 31.01.2018 | Общество | Новости
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В Facebook запретили рекламу криптовалют

Крупнейшняя социальная сеть Facebook запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалюты и проведения ICO.

В Facebook запретили рекламу криптовалют

Об этом сказано в официальном сообщении компании.

Как отмечается, соответствующий запрет действует не только в соцсетях, но и в рекламной платформе Audience Network. Помимо криптовалют, соцсеть будет блокировать объявления о бинарных опционах и первичном размещении монет (ICO).

На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них — Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).

Теперь ни один рекламодатель, включая легальные компании, не сможет рекламировать биткоины и другие криптовалюты, предложения приобрести токены в рамках ICO или бинарные опционы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наиболее известная криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела на 11,42 процента до 10,446 тыс. долларов.

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