В Facebook запретили рекламу криптовалют

Об этом сказано в официальном сообщении компании.

Как отмечается, соответствующий запрет действует не только в соцсетях, но и в рекламной платформе Audience Network. Помимо криптовалют, соцсеть будет блокировать объявления о бинарных опционах и первичном размещении монет (ICO).

На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них — Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).

Теперь ни один рекламодатель, включая легальные компании, не сможет рекламировать биткоины и другие криптовалюты, предложения приобрести токены в рамках ICO или бинарные опционы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наиболее известная криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела на 11,42 процента до 10,446 тыс. долларов.