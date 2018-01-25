В Днепропетровской области растет число заболевших корь

В Днепропетровской области по состоянию на утро четверга, 25 января, корью заболели уже 126 человек.
При этом болезнь распространяется достаточно динамично. Ежедневно регистрируется до десяти новых случаев.
Об этом сегодня утром рассказала на пресс-конференции заместитель директора по исследованию биологических факторов Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Валентина Резвых. По ее данным, начиная с октября прошлого года и по сегодняшний день только в городе Днепр корью 40 человек.
Из общего количества заболевших 78% были не вакцинированы. За данный период времени летальных случаев не зарегистрировано, - заверила она, добавив, что в больницах области с диагнозом корь сейчас находится пять человек.
Вместе с тем начальник отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям департамента Наталья Шмалько рассказала, что больные корью проходят лечение в трех инфекционных больницах и инфекционных отделениях, которые есть в каждой районной больницы области. В области есть 59 тысячи доз прививок от кори. На первый квартал Днепропетровская область полностью обеспечена вакциной от кори. Сейчас идет плановая вакцинация. В апреле ждем большую партию новой вакцины,- пояснила Шмалько.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заверила, что в 2018 году ее ведомство запланировало закупку двух миллионов вакцин от кори.