В Днепропетровской области растет число заболевших корь

При этом болезнь распространяется достаточно динамично. Ежедневно регистрируется до десяти новых случаев.

Об этом сегодня утром рассказала на пресс-конференции заместитель директора по исследованию биологических факторов Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Валентина Резвых. По ее данным, начиная с октября прошлого года и по сегодняшний день только в городе Днепр корью 40 человек.

Из общего количества заболевших 78% были не вакцинированы. За данный период времени летальных случаев не зарегистрировано, - заверила она, добавив, что в больницах области с диагнозом корь сейчас находится пять человек.

Вместе с тем начальник отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям департамента Наталья Шмалько рассказала, что больные корью проходят лечение в трех инфекционных больницах и инфекционных отделениях, которые есть в каждой районной больницы области. В области есть 59 тысячи доз прививок от кори. На первый квартал Днепропетровская область полностью обеспечена вакциной от кори. Сейчас идет плановая вакцинация. В апреле ждем большую партию новой вакцины,- пояснила Шмалько.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заверила, что в 2018 году ее ведомство запланировало закупку двух миллионов вакцин от кори.