В Украине дали рабочие места около 25 тыс. украинским солдатам

Государственная служба занятости трудоустроила 24,7 тысячи бойцов АТО. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.
По его словам, за два года ведомство устроило на работу 24 тысячи 700 бойцов. А в 2017 году – это 11 тысяч 600 трудоустроенных.
Также он добавил, что служба занятости постоянно проводит встречи с бойцами. Волонтеры и специалисты на таких встречах оказывают единовременную материальную помощь.
А тем бывшим бойцам АТО, которые хотят открыть собственное дело, в службе рекомендуют объединяться. Ведь именно таким способом можно собрать больше средств поскольку, которые можно направить на открытие и развитие собственного бизнеса.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", за прошлый год количеств безработных, которые стоят на учете, стало меньше на 9%. При этом на 10% меньше тех, кто получает пособие по безработице.