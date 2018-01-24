15:44 24.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине дали рабочие места около 25 тыс. украинским солдатам

Государственная служба занятости трудоустроила 24,7 тысячи бойцов АТО. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

В Украине дали рабочие места около 25 тыс. украинским солдатам

По его словам, за два года ведомство устроило на работу 24 тысячи 700 бойцов. А в 2017 году – это 11 тысяч 600 трудоустроенных. 

Также он добавил, что служба занятости постоянно проводит встречи с бойцами. Волонтеры и специалисты на таких встречах оказывают единовременную материальную помощь.

А тем бывшим бойцам АТО, которые хотят открыть собственное дело, в службе рекомендуют объединяться. Ведь именно таким способом можно собрать больше средств поскольку, которые можно направить на открытие и развитие собственного бизнеса.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", за прошлый год количеств безработных, которые стоят на учете, стало меньше на 9%. При этом на 10% меньше тех, кто получает пособие по безработице.

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