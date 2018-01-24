В Европарламенте почтут жертв памяти Холокоста

Как сообщили в пресс-службе Европейского еврейского конгресса, цель этого мероприятия − почтить память всех погибших в годы Холокоста и донести до ныне живущих поколений, насколько важно знать и помнить о прошлом.

Знаменная дата пройдет под личным патронатом председателя Европарламента Антонио Таяни.

В мероприятии также примут участие глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор, спикер Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн, депутаты Европарламента, представители Еврокомиссии, дипломаты, главы европейских еврейских общин, главные раввины стран ЕС.

Кроме того, ожидается присутствие бывших узников концлагерей и людей, переживших Холокост, деятелей культуры и искусства, гостей из стран Европы и Израиля.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко почтил память первых погибших Героев Небесной сотни. Он вместе с женой Мариной Порошенко возложил цветы к мемореалу.