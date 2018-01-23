Из Польши выдворят 62 нелегально работавших украинца

Об этом информирует Polskie Radio.

Отмечается, что одно из агентств временной занятости незаконно трудоустроило 63 иностранцев. В частности, 62 из которых оказались украинцами и один гражданин Молдовы. В связи с преступным трудоустройством пограничная служба выдала управленческие решения в отношении иностранцев, предписывающие им покинуть территорию Польши.

Также в таможенной службе Польши отмечают, что против работодателя и нанятых им иностранцев в суд будут поданы иски.

В свою очередь собственнику агентства за незаконное поручение выполнения работы иностранцам угрожает штраф в объеме до 30 тысяч злотых.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины приняли решение о принудительном возвращении в Россию очередного прокремлевского пропагандиста Игоря Петрашевича.