17:13 23.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из Польши выдворят 62 нелегально работавших украинца

Сотрудники пограничной службы Польши зафиксировали, что в городе Люблин нелегально работали, по меньшей мере, 62 гражданина Украины. 

Из Польши выдворят 62 нелегально работавших украинца

Об этом информирует Polskie Radio.

Отмечается, что одно из агентств временной занятости незаконно трудоустроило 63 иностранцев. В частности, 62 из которых оказались украинцами и один гражданин Молдовы. В связи с преступным трудоустройством пограничная служба выдала управленческие решения в отношении иностранцев, предписывающие им покинуть территорию Польши.

Также в таможенной службе Польши отмечают, что против работодателя и нанятых им иностранцев в суд будут поданы иски.

В свою очередь собственнику агентства за незаконное поручение выполнения работы иностранцам угрожает штраф в объеме до 30 тысяч злотых.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины приняли решение о принудительном возвращении в Россию очередного прокремлевского пропагандиста Игоря Петрашевича.

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