Всемирный банк выдвинул требования по Антикоррупционному суду

Об этом сообщает издание "Европейская правда".

Во Всемирном банке предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии ВБ на сумму 800 миллионов долларов.

Данный законопроект требует пересмотра норм, чтобы они соответствовал рекомендациям ВК и удовлетворял требования Всемирного банка.

Большинство требований ВБ по своей сути совпадают с теми, что перечислены в письме МВФ. А именно полный текст письма из Вашингтона на Банковую. В то же время, в том, какой должна быть процедура изменения законопроекта, позиции ВБ и МВФ несколько расходятся.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Администрации президента заявили, что законопроект Петра Порошенко об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.