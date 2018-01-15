В АП ответили на критику МВФ о Антикоррупционном суде

Об этом сообщает "Украинская правда".

Также отмечается, что дискутировать относительно законопроекта действующего главы украинского государства об Антикоррупционном суде необходимо только в сессионном зале Верховной Рады.

"Сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому все дискуссии относительно тех или иных норм должны происходить в рамках правового поля в украинском парламенте", — отметили в АП.

В администрации добавили, что президент Украины Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что руководство государства имеет политическую волю для создания независимого Антикоррупционного суда.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Международный валютный фонд официально сообщил власти Украины о том, что принятие президентского законопроекта об антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.