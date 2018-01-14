Иран открыл доступ к Telegram

Сообщается, что сама социальная сеть была намеренно заблокирована из-за проходящих в стране протестов, однако выяснилось, что национальные компании использовали этот мессенджер в коммерческих целях. В результате множество предприятий понесло потери и вынуждено было перейти к пользованию другими средствами коммуникации.

Власть в Иранеутверждали, что именно социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram протестующие используют для координации своих действий. Однако иранский президент Рухами призвал одуматься и поддерживать конституционный строй в стране, соблюдать права человека и не ограничивать свободу слова иранцев.

"Нельзя запретить книгу только потому, что тебе не нравится ее содержание", - отмечает Рухани.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Ирана Тегеране полиция задержала 450 человек, которые подозреваются в политическом экстремизме.