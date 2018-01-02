17:49 02.01.2018 | Политика | Новости
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В Тегеране полиция проводит массовые аресты протестующих

В столице Ирана Тегеране полиция задержала 450 человек, которые подозреваются в политическом экстремизме. Об этом передает ИРНА.

В Тегеране полиция проводит массовые аресты протестующих

Сообщается, что аресты прошли в три волны: 200 человек задержаны в субботу, 150 - в воскресенье и около 100 - в понедельник. Сейчас в стране против авторитарной власти аятоллы Хаменеи вышли более 30 городов. 

Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против широкой власти чиновников и духовенства, цензуры и закрытости и изоляции самого государства. Главной причиной всех бед в Иране активисты считают аятоллу Хаменени, который практически единовластно правит страной многие году, игнорирую другие институты власти.

Не обошлось во время протестов и без жертв, однако в полиции опровергают свою причастность к убийствам демонстрантов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Иране в результате массовых протестов против власти аятоллы Хаменеи погибло 20 человек.

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