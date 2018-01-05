Крымские "суды" незаконно оштрафовали татар на 5 млн рублей

Отмечается, что лидером среди оштрафованных на сумму - 3,5 миллиона рублей, является фигурант "дела украинских диверсантов" Редвана Сулейманова.

Другой фигурант данного дела Дмитрий Штыбликов был оштрафован на 200 тысяч рублей. А за комментарии в социальных сетях жительница Бахчисарайского района Зарема Умерова была оштрафована на сумму 300 тысяч рублей.

В результате обыска в доме Алимдара Белялова российские силовики украли четыре тысячи долларов и 60 тысяч рублей.

Кроме того, около 70 крымских татар судили за одиночные пикеты.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывший президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.