10:59 05.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Крымские "суды" незаконно оштрафовали татар на 5 млн рублей

За 2017 год в оккупированном Крыму "суды" оштрафовали около 100 крымских татар на сумму 5 миллионов 291 тысяча рублей. Такую информацию сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

Крымские

Отмечается, что лидером среди оштрафованных на сумму - 3,5 миллиона рублей, является фигурант "дела украинских диверсантов" Редвана Сулейманова.

Другой фигурант данного дела Дмитрий Штыбликов был оштрафован на 200 тысяч рублей. А за комментарии в социальных сетях жительница Бахчисарайского района Зарема Умерова была оштрафована на сумму 300 тысяч рублей.

В результате обыска в доме Алимдара Белялова российские силовики украли четыре тысячи долларов и 60 тысяч рублей.

Кроме того, около 70 крымских татар судили за одиночные пикеты.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывший президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

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