В четверг в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный - ВИДЕО

Подконтрольные России вооруженные боевики продолжают применять оружие против украинских защитников. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток.

За минувшие сутки четверг, 16 ноября, боевики в зоне проведения антитеррористической операции 22 раза открывали огонь по нашим позициям. В результате боевых действий ни один украинский защитник не пострадал.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на Луганском направлении вчера основные бои велись на Светлодарской дуге. С небольшими перерывами, около трех часов боевики обстреливали наши оборонительные укрепления с 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов и вооружения БМП на подступах к Луганского. Всего было выпущено более 90 мин. Также вечером под обстрелы из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Макарова. Провоцировал противник украинских воинов со стрелкового оружия и в районе Крымского.

На Донецком направлении наиболее беспокойно было на Приазовье. Противник применил артиллерию калибра 152-мм вблизи Водяного. Со 120-мм миномета бил по защитниках Павлополя и Широкино. Украинские позиции в пригороде Авдеевки боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под гранатометный огонь попали опорные пункты сил АТО у Новотроицкого, а под конец суток незаконные вооруженные формирования обстреливали из крупнокалиберных пулеметов защитников Старогнатовки.

Напомним, за прошедшие сутки, среду, 15 ноября, боевики 16 раз нарушили перемирие. Военнослужащие Вооруженных сил Украины вынуждены были 11 раз открывали адекватный ответный огонь. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал.