Одесский суд отпустил под залог директора лагеря, где в пожаре погибли трое детей

Суд по ходатайству областной прокуратуры продлил арест подозреваемого в рамках расследования уголовного дела по факту гибели троих детей. В то же время суд определил ему залог в сумме 128 тысяч гривен.

Как сообщает прокуратура Одесской области, в настоящее время представители подозреваемого Саркисяна уже внесли залог. В прокуратуре также отметили, что они требовали о продлении ареста без права на залог, а сторона защиты предлагала выпустить его на поруки или под личное обязательство, в то время о залоге во время заседания вообще не говорилось.

Более того, решение суда первой инстанции об аресте оставлено в силе Апелляционным судом Одесской области при рассмотрении жалобы стороны защиты, учитывая, что инкриминируемые подозреваемому деяния привели к гибели людей, - напомнили в прокуратуре, добавив, что они категорически не согласна с указанным решением суда и уже готовит апелляционную жалобу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар в лагере "Виктория" возник около в ночь на 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Затем полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека.