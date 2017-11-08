12:37 08.11.2017 | Общество | Новости
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В Каталонии протестующие блокируют движение поездов и машин - ФОТО

В Каталонии в среду, восьмого ноября,  проходит забастовка, из-за которой ряд дорог в регионе заблокирован. Об этом сообщает издание El Pais.

В Каталонии протестующие блокируют движение поездов и машин - ФОТО

По информации ведомства, официальной причиной забастовки называют расширение трудовых прав, но митингующие требуют среди прочего освободить заключенных каталонских политиков.

Отмечается, что метро и автобусы работают в обычном режиме, поскольку власти городов отказались присоединиться к забастовке.

Проблемы создают группы активистов, которые блокируют дороги, особенно в районе Барселоны, где сейчас перекрыто 39 дорог.

Группы протестующих также вызвали блокирование движения поездов, в частности, в направлении Жироны.

Накануне 200 мэров каталонских городов провели митинг под штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе с требованием освободить политзаключенных.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", гречески СМИ протестуют против недостаточного финансирования отраслевого фонда социального страхования. В течении суток с шести утра по местному времени на греческих радио и телеканалах не будут выходить новостные выпуски.


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