В Каталонии протестующие блокируют движение поездов и машин - ФОТО

По информации ведомства, официальной причиной забастовки называют расширение трудовых прав, но митингующие требуют среди прочего освободить заключенных каталонских политиков.

Отмечается, что метро и автобусы работают в обычном режиме, поскольку власти городов отказались присоединиться к забастовке.

Проблемы создают группы активистов, которые блокируют дороги, особенно в районе Барселоны, где сейчас перекрыто 39 дорог.

Группы протестующих также вызвали блокирование движения поездов, в частности, в направлении Жироны.

Накануне 200 мэров каталонских городов провели митинг под штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе с требованием освободить политзаключенных.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", гречески СМИ протестуют против недостаточного финансирования отраслевого фонда социального страхования. В течении суток с шести утра по местному времени на греческих радио и телеканалах не будут выходить новостные выпуски.