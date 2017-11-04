Каталония массово теряет рабочие места

Согласно информации источника, в Министерстве занятости Испании заявили о том, что с начала процесса референдума за независимость область покинули около двух тыс компаний, что лишило каталонцев 15 тыс рабочих мест, это рекордный показатель среди 17 автономных регионов государства. В целом уровень безработицы в стране в прошлом месяце увеличился на 58 тыс. человек.

Напомним, что испанский Верховный суд выдал ордер на арест главы каталонского Женералитета Карлеса Пучдемона, который нашел политическое убежище в Бельгии. Он готов вернуться в Мадрид только, если в его деле будет прозрачное судебное разбирательство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Бельгии Шарль Мишель отказался предоставлять политическое убежище главе Каталонии Карлесу Пучдемону на длительное время, ему предоставили дипломатическое убежище на 90 дней.