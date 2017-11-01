Каськив экстрадирован из Панамы в Украину, - Луценко

В ночь на среду, 1 ноября, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности привезли в Украину бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.
Он был экстрадирован из Панамы. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, совместными усилиями из Панамы в Украину оправлен Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 миллионов гривен.
Сейчас он находится в Главном следственном управление ГПУ и с ним проводятся следственные действия. Это первый случай экстрадиции бывшего чиновника в Украине. Но не последний, - заверил генеральный прокурор Украины.
Напомним, в августе 2016 года Генпрокуратура сообщила о задержании Каськива панамскими правоохранителями.
Как сообщал УРА-Информ, суд Панамы арестовал бывшего украинского чиновника на 40 суток. В сентябре прошлого года суд Панамы избрал для Каськива меру пресечения в виде залога в 600 тысяч долларов. Уже в октябре 2016 года Каськив внес залог и вышел из тюрьмы.