Каськив экстрадирован из Панамы в Украину, - Луценко

Он был экстрадирован из Панамы. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, совместными усилиями из Панамы в Украину оправлен Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 миллионов гривен.

Сейчас он находится в Главном следственном управление ГПУ и с ним проводятся следственные действия. Это первый случай экстрадиции бывшего чиновника в Украине. Но не последний, - заверил генеральный прокурор Украины.

Напомним, в августе 2016 года Генпрокуратура сообщила о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

Как сообщал УРА-Информ, суд Панамы арестовал бывшего украинского чиновника на 40 суток. В сентябре прошлого года суд Панамы избрал для Каськива меру пресечения в виде залога в 600 тысяч долларов. Уже в октябре 2016 года Каськив внес залог и вышел из тюрьмы.