Google запустила новый сервис оплаты в Украине

Теперь в магазинах и торговых центрах, а также за ряд услуг можно будет расплатиться с помощью собственного смартфона, однако это смогут сделать лишь пользователи карт государственного ПАО "ПриватБанк". В корпорации сообщили, что будут расширять перечень банков-партнеров.

Ранее на рынок телефонных платежных услуг хотели выйти представители компании Apple, которые действуют в США, Великобритании, Китае, Австралии, Канаде, Швейцарии, Франции, Гонконге, России, Сингапуре, Японии.

Все платежные системы поддерживают функции оплаты кредитными карточками Express, Discover, MasterCard и Visa.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно американская транснациональная публичная корпорация Google обжаловала в Европейском суде решение Еврокомиссии о взыскании рекордного штрафа в сумме 2,42 миллиарда евро.