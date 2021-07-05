Общество

В РФ начали испытывать на детях вакцину от COVID-19

В клинических исследованиях участвуют дети в возрасте 12 до 17 лет

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В Российской Федерации начали испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на несовершеннолетних. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы, передает УРА-Информ.

В клинических исследованиях, как сообщили в ведомстве, участвуют дети в возрасте 12 до 17 лет.

«Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подростки будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи», — уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Ранее сообщалось, что почти четыре месяца назад премьер-министр Словакии Игорь Матович рискнул, что его решение, ни с кем не посоветовавшись, купить российскую вакцину Спутник V окупится — это закончилось потерей его должности.

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