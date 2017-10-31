В Запорожской области из-за сильного ветра более 300 домов остались без газа

Тут из-за сильного ветра металлическая конструкция рухнула на газопровод. Как сообщают местные СМИ, сегодня шквальный ветер достигал 22 метров на секунду.

В результате стихийного бедствия 30-метровую металлическую конструкцию упала на газопровод, снабжающий газом весь райцентр.

В итоге без централизованного газоснабжения остались более 320 домов райцентра. Сейчас аварийные службы "Запорожгаза" уже приступили к ликвидации аварии, коммунальным службам предстоит убрать металлическую конструкцию с поврежденного газопровода.

Газовщики также отметили, что подача газа по газопроводу перекрыта. При этом коммунальщики не называют сроков ликвидации аварии и восстановления газоснабжения в поселке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в западную Украину неожиданно пришла настоящая зима. Так, на участке между селом Нижние Ворота Закарпатской области и городом Сколе Львовской области сильно засыпало снегом.