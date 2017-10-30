Один из прохожих на улице Лондона нашел флешку-накопитель, которая содержала 76 папок с видео и документами о безопасности аэропорта. По этому поводу Лондонский аэропорт Хитроу начал расследование.
Об этом сообщает Sunday Mirror.
По словам мужчины, который и нашел флешку заявил, что на носителе содержались данные, утечка которых могла представлять риск для национальной безопасности. Среди них: точный маршрут, который выполняет королева Елизавета Вторая в самолет, секретная информация для доступа к ограниченным зонам аэропорта.
А также меры предотвращения террористических атак, месторасположение всех камер наблюдения, шахты и туннели, которые могут быть связаны с аэропортом и прочее.
Кроме того, многие файлов содержали пометку "конфиденциально" или "ограниченный доступ".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский актер Анатолий Пашинин, сыгравший в сериале "Грозовые ворота", фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", заявил, что принимает участие в подготовк "секретной операции" Киева в Донбассе.