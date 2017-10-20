Прокурор заявил, что в крови Алены Зайцевой нашли опиаты

Такое заявление сделал поддерживающий обвинение прокурор Максим Блохин во время заседания суда.

"У Зайцевой установлен факт употребления опиатов", - отметил он.Также он подчеркнул, что этой экспертизы не было в деле, она подоспела только что.

Буквально перед этим Зайцева заявила, что регулярно проходит медобследования и лечение в связи с застарелой травмой - ушиб головного мозга. Но перед аварией никаких медикаментов не принимала.

В свою очередь адвокат Алены Зайцевой подчеркнула о том, что ей нужно как минимум три часа, чтобы разобраться с результатами экспертизы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове проходит суд над Еленой Зайцевой, которая в результате ДТП убила пять человек. Отметим, что в суд подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также, было внесено ходатайство об аресте имущества.