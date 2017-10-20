15:32 20.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове начался суд над виновницей ДТП Аленой Зайцевой - ФОТО

В Харькове проходит суд над Еленой Зайцевой, которая в результате ДТП убила пять человек.

В Харькове начался суд над виновницей ДТП Аленой Зайцевой - ФОТО

Отметим, что в суд подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также, было внесено ходатайство об аресте имущества.

В данный момент под зданием суда дежурит "скорая". Согласно словам следователя Игоря Волкова, подозреваемой в ходе досудебного следствия часто становилось плохо.

В свою очередь прокурор Максим Блохин в ходе своего выступления заявил, что автомобиль во время происшествия  был технически исправен. Также он напомнил, что подсудимая ранее шесть раз нарушала правил дородного движения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", виновницу ДТП в Харькове привезли в суд в наручниках. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, обвинение будет требовать арестовать девушку на время следствия.


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