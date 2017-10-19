В четверг в Украине ожидается теплая погода, утром туманы

Практически на всей территории синоптики осадкой не обещают, однако ночью и утром туманы. Ветер юго-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 15-20 градусов тепла.

В Киеве сегодня сухо и тепло. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла. Днем потеплеет до 17-19 градусов.

На западе Украины также осадков не предвидится. Ночью и утром туман. Ночная температура воздуха ночью удержится в пределах 5-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 15-21 градуса.

На севере страны в четверг без осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла. Днем термометры покажут от 15 до 20 градусов со знаком плюс.

В центре Украины сухо и тепло. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит 6-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 15-21 градуса.

На востоке страны 19 октября без осадков, ночью и утром туман. Ночью столбики термометров не опустятся ниже 6-11 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 15-20 градусов.

На юге Украины сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 6-12 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 16-23 градусов.

В Крыму сегодня также без осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.