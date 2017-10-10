Укравтодор" планирует построить автобан Львов-Будапешт

Ведомство намерено реализовать проект нового автобана Львов-Будапешт через КПП "Дыйда". В рамках реализации этого проекта "Укравтодор" совместно с Всемирным банком начали подготовку pre-feasibility study проекта строительства дороги І категории Львов-Мукачево.

Как отмечается, новый автобан станет основной артерией для экспорта украинских товаров в страны Восточной и Южной Европы и транзитным коридором международной торговли через Украину из Беларуси и стран Прибалтики в страны Восточной и Южной Европы.

А также обеспечит устойчивую связь Закарпатья с другими регионами Украины.

"Новая автострада соединит Львов с венгерским автобаном М-3 Будапешт-Ньиредьхаза и станет главным автомобильным коридором между Украиной и Венгрией", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", с начала 2017 года в Украине отремонтировали более 750 км автотранспортных путей. Согласно опубликованным цифрам, отремонтировано около 6,3 млн квадратных метров дорог, в результате чего 40 тыс км путейц соединения общего пользование стали пригодными для эксплуатации.