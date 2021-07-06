Референдум по Донбассу: Арестович объяснил, какой вопрос будет вынесен на обсуждение

У нас в стране приоритет международного права над национальным

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский четко обозначил то, что если встанет вопрос радикальной смены повестки по оккупированному украинскому Донбассу — то решать его будет именно народ на референдуме. Об этом напомнил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш», передает УРА-Информ.

«Территориальных изменений не будет, но может быть, например, поставлен вопрос, признаем ли мы контроль Российской Федерации, перекладывам ли на нее согласно п. 53 Женевской конвенции полную ответственность за оккупированные территории… Мы можем спросить, признаете ли вы это (оккупацию территорий) и разрываем ли социально-экономические связи, перекладывая полную ответственность на Российскую Федерацию», — заявил Арестович.

Все еще сохраняется выплата пенсий и социальных пособий жителям временно оккупированных территорий.

«Другое дело, что не все могут получить, потому что Россия их не выпускает оттуда», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» озвучили очередные масштабные планы. Местные предприятия намерены выйти на международную арену. Однако реальных шансов у них просто нет, так как «республика» никем в мире не признана.