Из Крыма пытались вывезти двух дельфинов

По словам пограничников, в рыбном порту Керчи задержан грузовой автомобиль марки Iveco.

У водителя, гражданина Российской Федерации, отсутствовали паспорта на перевозимых двух особей черноморской афалины, а также документы на их транспортировку.

Шофер заявил, что везет животных из дельфинария крымского города Саки в Анапу.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении. Нарушителю закона грозит крупный штраф.

Дельфинов передали в лечебно-диагностический центр в Евпатории, специализирующийся на спасении и реабилитации китообразных.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Колорадо штате США погибли три человека после столкновения их автомобиля с медведем. В результате столкновения погибли 63-летний мужчина и двое детей семи и пятнадцати лет.