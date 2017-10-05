14:17 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из Крыма пытались вывезти двух дельфинов

В аннексированном Крыму пограничники пресекли попытку транспортировки двух "краснокнижных" дельфинов без документов в соседнюю Россию. Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы.

Из Крыма пытались вывезти двух дельфинов

По словам пограничников, в рыбном порту Керчи задержан грузовой автомобиль марки Iveco.

У водителя, гражданина Российской Федерации, отсутствовали паспорта на перевозимых двух особей черноморской афалины, а также документы на их транспортировку.

Шофер заявил, что везет животных из дельфинария крымского города Саки в Анапу.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении. Нарушителю закона грозит крупный штраф.

Дельфинов передали в лечебно-диагностический центр в Евпатории, специализирующийся на спасении и реабилитации китообразных.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Колорадо штате США погибли три человека после столкновения их автомобиля с медведем. В результате столкновения погибли 63-летний мужчина и двое детей семи и пятнадцати лет.


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