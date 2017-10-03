15:21 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более 500 участковых доберут в Нацполицию

В Национальную полицию Украины доберут более 500 участковых. Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Более 500 участковых доберут в Нацполицию

По словам главы Нацполиции, реорганизация в полиции привела к снижению количества должностей участковых офицеров полиции. В связи с этим приказом до Нацполиции дополнительно вводятся 561 должность участковых полицейских.

Распределить дополнительные должности более целесообразным в сельской местности, где нет патрульной полиции.

Также, для обеспечения безопасности участников массовых мероприятий сейчас в составе Управления патрульной полиции вводится не менее 35 должностей работников тактической полиции.

Обучение работников этого подразделения и введения его в действие ориентировочно планируется весной следующего года.

Для повышения эффективности работы полицейских подразделений в ближайшее время планируется передача групп реагирования патрульной полиции в состав подразделений патрульной полиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины вместе с сотрудниками Национальной полицией Украины проводит обыски в Министерстве социальной политики Украины.


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