Более 500 участковых доберут в Нацполицию

По словам главы Нацполиции, реорганизация в полиции привела к снижению количества должностей участковых офицеров полиции. В связи с этим приказом до Нацполиции дополнительно вводятся 561 должность участковых полицейских.

Распределить дополнительные должности более целесообразным в сельской местности, где нет патрульной полиции.

Также, для обеспечения безопасности участников массовых мероприятий сейчас в составе Управления патрульной полиции вводится не менее 35 должностей работников тактической полиции.

Обучение работников этого подразделения и введения его в действие ориентировочно планируется весной следующего года.

Для повышения эффективности работы полицейских подразделений в ближайшее время планируется передача групп реагирования патрульной полиции в состав подразделений патрульной полиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины вместе с сотрудниками Национальной полицией Украины проводит обыски в Министерстве социальной политики Украины.