21:55 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция пришла с обыском в Минсоцполитики

Генеральная прокуратура Украины вместе с сотрудниками Национальной полицией Украины проводит обыски в Министерстве социальной политики Украины.

Полиция пришла с обыском в Минсоцполитики

Прокуратура проводит расследования по уголовному делу в отношении должностных лиц министерства по факту содействия руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет. Как сообщает в четверг, 28 сентября, пресс-служба ГПУ, в настоящее время обыски еще продолжаются.

При этом обыски проводятся у заместителя министра, а также других должностных лиц ведомстве по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социальной незащищенных категорий населения по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление властью или служебным положением, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Генпрокуратуре сообщили подробности обысков, которые правоохранители проводили 20 сентября 2017 года в городского головы Полтавы.


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