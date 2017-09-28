Полиция пришла с обыском в Минсоцполитики

Прокуратура проводит расследования по уголовному делу в отношении должностных лиц министерства по факту содействия руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет. Как сообщает в четверг, 28 сентября, пресс-служба ГПУ, в настоящее время обыски еще продолжаются.

При этом обыски проводятся у заместителя министра, а также других должностных лиц ведомстве по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социальной незащищенных категорий населения по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление властью или служебным положением, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Генпрокуратуре сообщили подробности обысков, которые правоохранители проводили 20 сентября 2017 года в городского головы Полтавы.