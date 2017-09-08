Ураган "Ирма" приближается к США

В пятницу утром, 8 сентября, тысячи людей начали покидать прибрежные районы. Как сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на данные авиакомпаний, в штате раскуплены все билеты на рейсы из Флориды до будущей среды.

Вместе с тем представитель компании United заявил, что начиная с 9 сентября и до 11 сентября будут отменены все рейсы. Местные власти также остановили работа двух атомных станций.

В свою очередь международный Красный Крест сообщает, что от последствий урагана пострадали более миллиона людей, а в ближайшие дни этот показатель может достичь 26 миллионов.

Французские метеорологи сообщили, что ураган "Ирма" побил рекорд, сохраняя более 35 часов категорию пять, когда скорость ветра в эпицентре составляет 295 километров в час. При этом по данным синоптиков ураган "Ирма" может сохранять еще день или два.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, к Карибскому бассейну движется новый мощный ураган, который сейсмологи назвали " Хосе". По состоянию на утро пятницы, 8 сентября, он достиг третьей категории мощности по пятибальной шкале. Как сообщает Национальный центр по предупреждению ураганов Соединенных Штатов Америки, сейчас "Хосе" находится примерно в 955 километрах к востоку от Малых Антильских островов.