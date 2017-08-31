Террористы "ДНР" рассчитывают обменяться пленными до конца года

Так, обмен пленными был прекращен именно по причине позиции террористов. Боевики "ДНР" сейчас рассчитывают на проведение обмена пленными с нашей страной уже до конца 2017 г. Такие данные распространила "уполномоченный по правам человека "ДНР" Дарья Морозова – отметили представители "Донецкого агентства новостей".

По словам Морозовой - есть надежда, что обмен пленными пройдет уже до конца 2017 г. При этом известно, что 23-го августа представитель Украины в рамках переговоров контактной группы Д. Олифер сообщала, что освобождение пленных заблокировано – по причине неконструктивности позиции представителей "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщал УРА-Информ, террористы Донбасса удерживают в плену 137 граждан Украины.