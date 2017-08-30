20:05 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевский суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца

Шевченковский районный суд города Киева в среду, 31 августа, избрал Нестору Шуфричу- младшему меру пресечения.

Киевский суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца

Суд принял решение отпустить его под личное поручительство отца. Вместе с тем прокуратура просила суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако следственный судья не нашел оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры.

Как пояснила на своей страничке в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, это решение будет обжаловано.

Напомним, вечером 26 августа сын народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича на пешеходном переходе сбил 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.

Как сообщал УРА-Информ, следователи начали уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения. Водитель сотрудничает со следствием, его загранпаспорт приобщен к материалам дела. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.


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