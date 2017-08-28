В России заявили о задержании бывшего топ-менеджера банка "Финансы и Кредит"

Его разыскивает Интерпол за присвоение и растрату. Как сообщает Главное управление Министерство внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24 августа в шесть часов вечера во время осуществления комплекса совместных оперативно-розыскных мероприятий возле дома 58 на набережной реки Мойки был задержан 53-летний гражданин одной из сопредельных республик.

Чуть позже было установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату. Злоумышленник доставлен в территориальный отдел полиции. Российская сторона уведомила о его задержании Интерпол, - сообщает пресс-служба регионального отделения полиции.

Вместе с тем источник уточнил журналистам, что задержанный является бывшим заместителем председателя правления банка "Финансы и Кредит" Олегом Шапкиным. Вместе с тем официального подтверждения личности задержанного пока нет.

Карточка 53-летнего Шапкина имеется на сайте Интерпола в разделе с разыскиваемыми персонами. Из нее следует, что он разыскивается по делу о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в декабре 2015 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц постановил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Финансы и Кредит", бенефициаром которого выступал мажоритарий и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.