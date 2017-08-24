В ООН призвали сделать гуманитарный перерыв в боях за Ракку

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как известно, в данный момент Ракка частично находится под контролем боевиков террористической организации "Исламское государство". Однако если перерыв произойдет, то это должно позволить 20 тыс. мирных жителей покинуть город.

При этом советник по гуманитарным вопросам спецпредставителя ООН по Сирии Ян Эгеланд заявил, что Лодки на Евфрате не должны быть атакованы, люди, которые покидают город, не должны рисковать из-за авианалетов.

По его мнению, стоить подумать о возможности перерыва или о чем-то другом, что бы могло помочь спастись гражданским.

№ИГИЛ делает все возможное, чтобы удержать их в городе", - заявил советник по гуманитарным вопросам спецпредставителя ООН по Сирии Ян Эгеланд", - отметил Эгеланд.

Сейчас в центре города бои не затихают между коалицией под руководством Соединенных Штатов и боевиками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате авиаудара возглавляемой Соединенными Штатами Америки коалиции по Ракке были убиты по меньшей мере 27 мирных жителей.