В столице начался гей-парад "КиевПрайд-2017"

По словам очевидцев, активисты идут с плакатом “Права моего ребенка — лучшее для страны”. Кроме того, у многих в руках флаги ЛГБТ-сообщества.

В колонне также идут представители правозащитной организации Amnestry International с плакатами “Права человека превыше всего”.

Отмечается, что Марш с обеих сторон сопровождают правоохранители.

Примечательно то, что около ста человек выступают против проведения марша.

Ранее УРА-Информ сообщал, что для участия в гей-параде в Киеве ожидается около пяти тысяч человек.