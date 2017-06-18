11:51 18.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В столице начался гей-парад "КиевПрайд-2017"

В Киеве возле Дома учителя стартовал Марш равенства, в котором принимают участие около тысячи активистов.

В столице начался гей-парад

По словам очевидцев, активисты идут с плакатом “Права моего ребенка — лучшее для страны”. Кроме того, у многих в руках флаги ЛГБТ-сообщества.

В колонне также идут представители правозащитной организации Amnestry International с плакатами “Права человека превыше всего”.

Отмечается, что Марш с обеих сторон сопровождают правоохранители.

Примечательно то, что около ста человек выступают против проведения марша.

Ранее УРА-Информ сообщал, что для участия в гей-параде в Киеве ожидается около пяти тысяч человек.


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