В столице начался гей-парад "КиевПрайд-2017"

В Киеве возле Дома учителя стартовал Марш равенства, в котором принимают участие около тысячи активистов.
По словам очевидцев, активисты идут с плакатом “Права моего ребенка — лучшее для страны”. Кроме того, у многих в руках флаги ЛГБТ-сообщества.
В колонне также идут представители правозащитной организации Amnestry International с плакатами “Права человека превыше всего”.
Отмечается, что Марш с обеих сторон сопровождают правоохранители.
Примечательно то, что около ста человек выступают против проведения марша.
Ранее УРА-Информ сообщал, что для участия в гей-параде в Киеве ожидается около пяти тысяч человек.