15:36 12.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В воскресение в Киеве пройдет гей-парад

18 июня в Киеве пройдет гей-парад, на который ожидается не менее 5 тыс человек.

В воскресение в Киеве пройдет гей-парад

Об этом сообщают организаторы «Киевпрайд-2017».

В сообщении говорится, что провести мероприятие хотят на Крещатике. Кроме того, оно будет открытого типа и присоединиться сможет любой желающий.

Отмечается, что в прошлом году марш был 750 м , в этом году ожидается 1,2 км.

Маршрут шествия пройдет от пересечения улиц Богдана Хмельницого и Владимирской, далее между Национальным университетом им. Шевченко и памятником Шевченко по ул. Владимирской, затем по улице Льва Толстого до одноименной площади.

Целью мероприятия есть установить равенство между всеми гражданами.

Ранее УРА-Информ сообщал, что армия США уже летом начнет прием на работу трансгендеров.


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