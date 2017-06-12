В воскресение в Киеве пройдет гей-парад

18 июня в Киеве пройдет гей-парад, на который ожидается не менее 5 тыс человек.
Об этом сообщают организаторы «Киевпрайд-2017».
В сообщении говорится, что провести мероприятие хотят на Крещатике. Кроме того, оно будет открытого типа и присоединиться сможет любой желающий.
Отмечается, что в прошлом году марш был 750 м , в этом году ожидается 1,2 км.
Маршрут шествия пройдет от пересечения улиц Богдана Хмельницого и Владимирской, далее между Национальным университетом им. Шевченко и памятником Шевченко по ул. Владимирской, затем по улице Льва Толстого до одноименной площади.
Целью мероприятия есть установить равенство между всеми гражданами.
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