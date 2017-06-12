В воскресение в Киеве пройдет гей-парад

Об этом сообщают организаторы «Киевпрайд-2017».

В сообщении говорится, что провести мероприятие хотят на Крещатике. Кроме того, оно будет открытого типа и присоединиться сможет любой желающий.

Отмечается, что в прошлом году марш был 750 м , в этом году ожидается 1,2 км.

Маршрут шествия пройдет от пересечения улиц Богдана Хмельницого и Владимирской, далее между Национальным университетом им. Шевченко и памятником Шевченко по ул. Владимирской, затем по улице Льва Толстого до одноименной площади.

Целью мероприятия есть установить равенство между всеми гражданами.

Ранее УРА-Информ сообщал, что армия США уже летом начнет прием на работу трансгендеров.