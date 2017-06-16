Украина поднялась в рейтинге инновационных стран

Как отмечается, рейтинг был составлен на основе анализа таких показателей, как уровень инвестиций в научно-технических сектор, внедрение инновационных идей, расходы на образование и уровень развития инфраструктуры.

Так, первое место занимает Швейцария. Далее следуют Швеция, Нидерланды, США и Великобритания.

В свою очередь за Украиной в рейтинге следует Таиланд (51 место), а опередил на одну позицию Катар (49 место).

При этом Польша находится на на 38-й позиции, Россия - 45-й, Молдова - на 54-й, Беларусь - на 88-й.

Однако последними оказались в рейтинге Того, Гвинея и Йемен.

Стоить отметить, что в 2015 году рейтинг Украины падал до 64 места, а в 2013 году страна была на 71 месте.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", 25 мая 2017 года программа Open Case с Наталией Церковниковой на Первом Деловом телеканале вернулась к агрокейсам и была посвящена теме инноваций в агробизнесе.