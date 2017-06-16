Украина поднялась в рейтинге инновационных стран

Согласно данным рейтинга Global Innovation Index, среди 127 стран в 2017 году наша страна поднялась с 56-го на 50-е место.
Как отмечается, рейтинг был составлен на основе анализа таких показателей, как уровень инвестиций в научно-технических сектор, внедрение инновационных идей, расходы на образование и уровень развития инфраструктуры.
Так, первое место занимает Швейцария. Далее следуют Швеция, Нидерланды, США и Великобритания.
В свою очередь за Украиной в рейтинге следует Таиланд (51 место), а опередил на одну позицию Катар (49 место).
При этом Польша находится на на 38-й позиции, Россия - 45-й, Молдова - на 54-й, Беларусь - на 88-й.
Однако последними оказались в рейтинге Того, Гвинея и Йемен.
Стоить отметить, что в 2015 году рейтинг Украины падал до 64 места, а в 2013 году страна была на 71 месте.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", 25 мая 2017 года программа Open Case с Наталией Церковниковой на Первом Деловом телеканале вернулась к агрокейсам и была посвящена теме инноваций в агробизнесе.