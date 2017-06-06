Террористы воруют продукты питания у местных жителей

Так, боевики занимаются по ночам ограблениями квартир местных жителей, забирая у них продукты питания, а также многое другое. Сегодня такая информация поступила при помощи социальной сети от ГУ разведки украинского Минобороны.

Сейчас на востоке растет число нарушений в частях, где служат боевики. Так, известно, что личный состав занимается грабежами по ночам, забирая вещи из квартир мирных людей. Забирают в том числе и еду, потому что у боевиков отсутствует продовольственное обеспечение.

Как сообщал УРА-Информ, террористы в течение суток устроили обстрел силовиков – около н.п. Павлополь.