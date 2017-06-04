Курс гривны на сегодня 26,27 грн за доллар

Официальный курс гривны к доллару сегодня установлен на уровне 26,27 грн / долл.
Об этом сообщает ресурс Курс Денег .
Нацбанк Украины установил на 4 июня основные курсы валют таким образом:
26,270953 грн за доллар;
29,473382 грн за евро;
0,464670 грн за российский рубль;
33,788126 грн за фунт стерлингов.
Сообщается, что за последние несколько дней все валюты снизились в цене. Цена на доллар уменьшилась, также как и стоимость евро. Подешевел российский рубль и фунт, но изменения незначительны.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Нацбанк укрепил курс гривны по состоянию на 2 июня.