Курс гривны на сегодня 26,27 грн за доллар

Об этом сообщает ресурс Курс Денег .

Нацбанк Украины установил на 4 июня основные курсы валют таким образом:

26,270953 грн за доллар;

29,473382 грн за евро;

0,464670 грн за российский рубль;

33,788126 грн за фунт стерлингов.

Сообщается, что за последние несколько дней все валюты снизились в цене. Цена на доллар уменьшилась, также как и стоимость евро. Подешевел российский рубль и фунт, но изменения незначительны.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Нацбанк укрепил курс гривны по состоянию на 2 июня.